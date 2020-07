Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii trebuie sa aiba increderea societatii ca, prin aplicarea legii in mod egal, prin descoperirea la timp a infractiunilor si instrumentarea cu profesionalism a cauzelor, infractorii sunt trimisi in judecata indiferent de numele acestora, iar victimelor infractiunilor le este respectat pe…

- bull; "Este evident ca institutiile cu atributii in aplicarea legii conlucreaza la capacitate ridicata pentru a contracara acest fenomen, insa pentru eradicarea lui este nevoie de mai mult decat atatldquo;, a sustinut procurorul general.Intalnire la nivel inalt, astazi, in domeniul Justitiei si al Internelor.…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Gabriela Scutea, anunta ca a dispus un control la Parchetul de pe langa Judecatoria Vanju Mare, in cazul adolescentei de 17 ani care a fost incendiata de un criminal in serie eliberat conditionat, desi anterior fata…

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a anunțat ca a dispus un control in cauza fetei de 17 ani incendiate in județul Mehedinți."Pe baza informarii preliminare transmise de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, am dispus efectuarea unui control cu privire la instrumentarea dosarului…

- Surse judiciare au declarat pentru Agerpres ca 10 membri ai CSM au votat pentru mentinerea SIIJ, 8 pentru desfiintare, iar procurorul general Gabriela Scutea si-a anulat votul. Totodata, in timpul sedintei, au existat discutii aprinse intre membrii CSM care sustin aceasta Sectie, in principal Gabriela…

- Procurorii au in vedere doua posibile aspecte: fapte de corupție – trafic de influența sau luare și dare de mita – sau infracțiuni de serviciu, cum ar fi abuzul in serviciu. In acest context, anchetatorii urmaresc toate sursele publice, inclusiv articolele de presa legate de achizitii efectuate in perioada…

- Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei (foto: Adevarul) Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a facut mai multe declarații, intr-un interviu acordat pentru Digi24, referitoare la activitatea procurorilor care instrumenteaza dosarele deschise in timpul starii de urgența, cu legaturi…