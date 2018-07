Procurorul general Augustin Lazar le raspunde celor care l-au criticat pentru numirea lui Kovesi la Parchetul General

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a reactionat, vineri, la atacurile din ultima vreme la adresa Ministerului Public, avertizand asupra pericolului pe care acestea le genereaza, in contextul in care pot afecta principiul separatiei puterilor in stat.



"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, avertizeaza asupra pericolului pe care il genereaza atacurile sistematice ale unor persoane publice impotriva Ministerului Public, atacuri de natura a afecta principiul separatiei puterilor in stat, a carui respectare este…