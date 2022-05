Stiri pe aceeasi tema

- Procuroarea generala a Ucrainei, Irina Venediktova, a acuzat, marti, Rusia ca foloseste violul ca „strategie de razboi” si l-a descris pe Vladimir Putin drept „principalul criminal de razboi al secolului 21”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Intr-o vizita in orașul devastat Irpin, in apropiere de Kiev, procurorul general Irina Venediktova a declarat ca Ucraina documenteaza informațiile privind acuzațiile de viol, tortura și alte crime de razboi comise de forțele rusești.Aceasta tactica este folosita „bineințeles, pentru a speria societatea…

- Vladimir Putin a avut un plan pregatit in prealabil pentru ca trupele sale sa tortureze, sa violeze și sa execute civilii din Ucraina care refuza sa capituleze, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, citat de Sky News. Irina Venediktova a declarat ca, in calitate de cetațean ucrainean,…

- Pornind de la faptul ca președintele rus Vladimir Putin este ”principlalul criminal de razboi al secolului al 21-lea, procurorul general ucrainean, Irina Venediktova, a afirmat ca a identificat 5.600 de cazuri de crime de razboi presupuse, in Ucraina, precum și 500 de criminali de razboi ruși, transmite…

- Ucraina a deschis 5.600 de anchete pentru prezumtive crime de razboi pe teritoriul sau de la inceputul invaziei ruse, a indicat procurorul general Irina Venediktova, duminica la postul britanic Sky News, transmite AFP.

- In Ucraina continua seria de crime de razboi comise de armata rusa. La Kramatorsk, in apropiere de regiunile separatiste Donetk si Luhansk, 50 de oameni au fost ucisi pe peronul garii in timp ce asteptau trenul si peste 100 au fost grav raniti.

- Cadavrele a 410 civili au fost gasite in teritoriile din regiunea Kiev recent preluate de fortele ucrainene de sub controlul trupelor ruse, a anuntat duminica procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, potrivit AFP si Reuters, informeaza AGERPRES . „Cadavrele a 410 civili au fost evacuate din…