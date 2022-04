Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 38. Armata ucraineana a doborat primul elicopter rusesc cu rachetele primite de la britanici, in timp ce la Cernihiv, rusii l-au ucis pe sotul vicepremierului Ucrainei, Olga Stefanishyna.

- Ana Maria Roman, trimisul special Antena 3 in Ucraina și realizator News Hour with CNN este in Kiev si prezinta cum arata capitala Ucrainei dupa bombardamentele rușilor. Este a 37-a zi de razboi, iar armata lui Vladimir Putin nu da semne ca va pune curand

- N. Dumitrescu Reprezentanții instituțiilor care au ca activitate aplicarea masurilor de protecție sociala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca au venit cu noi precizari in ceea ce privește facilitarea condițiilor de acces pe piața muncii din Romania, inclusiv pentru refugiații ucraineni…

- Șeful echipei de negocieri cu Rusia, Mykhailo Podolyak, a anunțat, intr-un interviu acordat in premiera pentru o televiziune din Romania, jurnalistei Ana Maria Roman, la News Hour with CNN de la Antena 3, cand ar putea avea loc o intalnire intre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Fostul presedinte al Ucrainei, Petro Porosenko, a declarat, luni seara, intr-un interviu-eveniment realizat de jurnalista Ana Maria Roman, la „News Hour with CNN” de la Antena 3, ca soldatii rusi au deschis focul asupra civililor și asupra voluntarilor care venisera in Ucraina cu medicamente și hrana.…

- Zilnic sosesc in Constanta refugiati din Ucraina. Copii speriati, mame ingrozite de ororile pe care le au vazut, batrani care nu credeau ca vor mai trai vreodata asemenea clipe. Cu totii au nevoie de ajutorul nostru. Iar constantenii au dat inca o data dovada de omenie si solidaritate fata de semenii…

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu (PSD), a declarat miercuri, la Antena 3, ca o eventuala invazie a Federației Ruse in Ucraina va provoca un val de refugiați care vor fugi din calea conflictului, una din țarile de destinație fiind Romania. Dincu a spus ca deși „exista ingrijorare privind o…