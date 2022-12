Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile instalate de Rusia in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au anuntat vineri ca vor incepe sa evacueze persoanele cu mobilitate redusa din orasul ocupat Kahovka, parte a unei relocari mai ample a civililor de pe malul stang al Niprului, relateaza Reuters.

- 440 de copii ucraineni au murit, iar alți 851 au fost raniți, de la inceputul agresiunii militare a Federației Ruse, anunța autoritațile de la Kiev citate de Radio Chișinau. 329 sunt considerați disparuți, 7.819 au fost in cele din urma gasiți de autoritați, iar peste 12.000 deportați – a anunțat Biroul…

- Forțele armate ucraineane au lovit cartierul general al ocupantilor rusi din satul Cervoni Maiak, regiunea Herson. Detaliile atacului au fost raportate, joi dimineata, de Centrul pentru Comunicații Strategice (StratCom) al Forțelor Armate ale Ucrainei, relateaza Korrespndent . ”Aproximativ 50 de morți…

- Vladimir Putin a facut „mai multe greșeli uriașe și strategice” cand a invadat Ucraina, a declarat, miercuri, 9 noiembrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat in Marea Britanie, scrie The Guardian și Hotnews . „Una dintre greșeli a fost sa-i subestimeze pe ucraineni – curajul lor, angajamentul…

- Statele Unite ale Americii au facut o serie de lucruri pentru a preveni o invazie rusa la scara larga in Ucraina, insa dictatorul Vladimir Putin a decis sa inceapa razboiul pe 24 februarie și el este singurul om care il poate opri - sustine Karen Donfried, adjunct al secretarului de stat al SUA.…

- Oficialul ucrainean a declarat in Rusia au loc discuții cu privire la modul in care președintele rus ar putea fi inlaturat, pe masura ce situația de pe front devine din ce in ce mai alarmanta. Mai mult, se vehiculeaza și un nume al celui care ar putea prelua puterea, dar a refuzat sa il faca public.„Este…

- De la inceputul invaziei la scara larga a Federației Ruse in Ucraina, peste 1.248 de copii ucraineni au suferit din cauza din cauza razboiului - a anunțat, sambata, Biroul Procurorului General din Ucraina, potrivit Ukrinform, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis marți ca cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat la finele lunii septembrie intra sub protecția arsenalului nuclear rusesc, transmite Reuters. „Aceste teritorii sunt parți inalienabile ale Federației Ruse, iar securitatea…