- Cadavrele a 410 civili au fost gasite in teritoriile din regiunea Kiev recent preluate de fortele ucrainene de sub controlul trupelor ruse, a anuntat duminica procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, potrivit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a comentat joi, intr-o conferința de presa ținuta la Bruxelles, anuntul Moscovei despre o reducere a operatiunilor militare in jurul Kievului, precizand ca, de fapt, forțele ruse se regrupeaza in vederea declanșarii unor atacuri ulterioare asupra unor obiective…

- Presedintele rus Vladimir Putin este greșit informat despre desfasurarea razboiului in Ucraina, pentru ca consilierii sai se tem sa-i dezvaluie pierderile militare si economice suferite de Rusia, a declarat miercuri un inalt responsabil american, citat de AFP si Reuters. „Putin nu stia nici macar ca…

- „Nu este momentul pentru divizari, este momentul de a ne uni. Sa ne unim in jurul presedintelui nostru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in cadrul conferintei de presa zilnice, intrebat despre apelurile unor personalitati de prima marime ale culturii ruse care se opun…

- Rubla s-a depreciat si mai mult joi, atingand un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria „junk” (nerecomandat pentru investitii), spunand ca sanctiunile occidentale sporesc incertitudinile…

- Niciun insemn nu este vizibil pe autovehiculele militare, dar aparitia lor a venit la cateva ore dupa ce Putin a semnat tratate de prietenie cu cele doua republici separatiste si a ordonat trupelor ruse sa se desfasoare in ceea ce Moscova a numit o operatiune de mentinere a pacii, scrie SkyNews.Cu toate…

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a afirmat vineri ca retinerea manifestata de Berlin de a furniza arme Kievului incurajeaza agresiunea rusa si a sugerat ca Moscova ar putea spera la o restaurare a Republicii Democrate Germane in estul Germaniei, relateaza Reuters. Reznikov…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…