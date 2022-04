Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a deschis 5.600 de anchete pentru prezumtive crime de razboi pe teritoriul sau de la inceputul invaziei ruse, a indicat procurorul general Irina Venediktova, duminica la postul britanic Sky News, transmite AFP.

- In cea de-a 44-a zi a invaziei ruse in Ucraina, tensiunile se muta in estul țarii, unde forțele armate ale Rusiei iși concentreaza atacurile. Dupa descoperirea atrocitaților comise de trupele lui Vladimir Putin la Bucha, Rusia a fost exclusa din Consiliul Drepturilor Omului de la ONU. Kremlinul spune…

Cadavrele a 410 civili au fost gasite in teritoriile din regiunea Kiev recent preluate de fortele ucrainene de sub controlul trupelor ruse, a anuntat duminica procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, potrivit AFP si Reuters.

- Suella Braverman, procurorul general al Marii Britanii, promite ca ii va trimite la inchisoare pe militarii rusi gasiti vinovati de crime de razboi in Ucraina, relateaza DPA, citat de Agerpres . „Avem un mesaj clar pentru liderii rusi si pentru soldatii rusi aflati in Ucraina: actiunile voastre vor…