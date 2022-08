Stiri pe aceeasi tema

- Perchezițiile la reședința din Florida, Mar-a-Lago, a lui Donald Trump au fost planuit special ca fostul președinte american sa nu fie acasa, iar agenții FBI știau dinainte ce documente cauta și unde sunt acestea localizate de la un informator care a colaborat cu agenția, au declarat sub protecția anonimatului…

- Donald Trump se afla in centrul unui val de proceduri judiciare. Fostul presedinte al Statelor Unite a fost audiat sub juramant, la New York, dupa ce agenti FBI i-au perchezitionat proprietatea Mar-a-Lago, in Florida.

- Donald Trump a incearcat marti sa iși relanseze campania electorala de pe urma stirii privind perchezitia FBI la proprietatea sa din Florida, invocand ancheta in mesaje text si e-mailuri prin care se solicita donatii politice de la sustinatorii sai, transmite Reuters, scrie news.ro. Fii la…

- Fostul președinte american Donald Trump a incercat sa intoarca in beneficiul sau vestea ca FBI a percheziționat proprietatea sa din Florida, citand ancheta in mesaje și e-mailuri prin care solicita donații politice de la susținatorii sai, informeaza Reuters. Percheziția de la complexul Mar-a-Lago al…

- Poliția din Palm Beach, Florida ar anticipa ca protestatari inarmați se vor deplasa la reședința lui Donald Trump, in urma percheziției efectuate luni de FBI la locuința fostului președinte, informeaza Newsweek. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul președinte american Donald Trump susține ca agenți FBI i-au percheziționat reședința din Mar-a-Lago (foto), Florida, și chiar au spart un seif in timpul acțiunii. „Acestea sunt vremuri intunecate pentru națiunea noastra. Casa mea frumoasa, Mar-A-Lago din Palm Beach, Florida, este in prezent sub…

- Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, se profileaza ca fiind candidatul republican pentru urmatoarele alegeri din SUA. Dar cine este acest om politic controversat? Fostul președinte american Donald Trump și guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, au multe in comun. Amandoi locuiesc in Florida, amandoi se…

- Procurorul general al Statelor Unite, Merrick Garland, a insistat miercuri asupra faptului ca "nimeni nu este mai presus de lege", intr-un moment in care democratii se indreapta spre inculparea lui Donald Trump in ancheta privind asaltul asupra Capitoliului, noteaza AFP. Fii la curent cu cele…