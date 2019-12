Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a declarat marti ca nu este pe deplin convins ca FBI a actionat fara partinire atunci cand a deschis investigatia din 2016 referitoare la posibilele legaturi dintre campania presedintelui Donald Trump si Rusia, transmite Reuters.

- Inspectorul general al Departamentului de Justiție din SUA a anuntat luni, ca a gasit numeroase erori, dar nici o dovada de partinire politica din partea FBI atunci cand a deschis o ancheta privind contactele dintre campania prezidențiala a lui Donald Trump și Rusia in 2016, potrivit Reuters.Citește…

- Un organism de control al Departamentului de Justitie a identificat numeroase erori dar nu si dovezi de partinire din partea FBI, atunci cand a deschis o investigatie legata de contactele dintre campania prezidentiala a lui Donald Trump din 2016 si Rusia, transmite Reuters.

- ”Mita este acordarea sau a blocarea asistentei militare in schimbul unei declaratii publice referitoare la o investigatie falsa privind alegerile. Aceasta este mita”, a declarat Pelosi, democrata cu cea mai inalta functie in Congres, intr-o conferinta de presa.Aceasta a mai spus ca”Ceea…

- Un important consilier al lui Trump in campania electorala din 2016 a avansat ideea ca Ucraina, și nu Rusia, s-a aflat in spatele atacului cibernetic in urma caruia au fost publicate emailurile private ale Partidului Democrat, au aratat documente ale anchetei lui Robert Mueller, potrivit Reuters,…

- Departamentul de Justiție al SUA a deschis o ancheta penala cu privire la investigația condusa de procurorul special Robet Mueller. Ancheta prevede cazul implicarii Rusiei in campania electorala din 2016, potrivit unor surse citate de New York Times . Donald Trump a contestat permanent investigația…

- Hillary Clinton a lansat in aceasta saptamana o noua teorie bizara a conspirației impotriva colegei sale, democrata Tulsi Gabbard, candidata in sanul Partidului Democrat pentru funcția de președinte impotriva lui Trump. Șocați de infangerea umilitoare in fața lui Donald Trump, in cursa prezidențiala…

- Potrivit cotidianului New York Times, care citeaza doi oficiali americani informati in legatura cu apelul respectiv, Trump a vorbit saptamanile trecute la telefon cu Morrison pentru a solicita asistenta Australiei in aceasta 'ancheta asupra anchetei'. Casa Alba a restrictionat accesul la aceasta…