- O vizita fulger, de doar cateva ore, dar cu un impact uriaș asupra Ucrainei, și nu numai. Președintele Volodimir Zelenski a fost primit triumfal in Statele Unite. Ucrainenii nu vor fi niciodata singuri - i-a promis președintele Joe Biden lui Volodimir Zelenski, la Casa Alba.

- O inregistrare video realizata de canalul polonez TVN24 surprinde momentul in care presedintele Volodimir Zelenski soseste cu trenul in Przemysl, in apropiere de granita dintre Poloniei cu Ucraina, relateaza CNN. Presedintele Zelenski a ajuns acolo cu trenul. Filmarea este datata 21 decembrie, dar nu…

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite vor aloca 55 de miliarde de dolari continentului african in urmatorii trei ani, inaintea summitului SUA-Africa, gazduit de presedintele Joe Biden la Washington in perioada 13-15 decembrie, transmite AFP. Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a aflat miercuri și joi in cea de a doua sa vizita de stat in Statele Unite și prima de la instalarea la Casa Alba a lui Joe Biden. A fost un prilej de confirmare a stransei cooperari dintre Paris și Washington, indeosebi in contextul razboiului din Ucraina.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit, marti seara, in Statele Unite pentru o vizita de stat de trei zile la Washington si New Orleans, transmite Le Figaro. Vizita presedintelui francez va culmina cu o receptie oficiala la Casa Alba oferita de presedintele Joe Biden. Dupa ce a aterizat la baza…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, și-a anulat, marți, audierile programate in fața comisiei parlamentare de resort și a plecat in graba in Statele Unite, scrie The Guardian . Oficialul britanic se va intalni cu omologul sau american, secretarul apararii Lloyd Austin, și cu alte personalitați…