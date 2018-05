Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, a ironizat decizia CCR, prin care Klaus Iohannis e obligat sa o revoce pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.”Cu toții așteapta sa vada ce conține motivarea CCR.

- Președintele României, Klaus Iohannis, va anunța saptamâna viitoare daca o va revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.Tudorel Toader a trimis la Cotroceni cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi dupa ce sectia pentru procurori a Consiliului Superior…

- Fostul premier Petre Roman a reacționat dupa ce procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, în dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa aproape cinci ani de lupta cu Agenția Naționala de Integritate in instanțele de judecata, am caștigat. Timp de cinci ani nu am fost un om integru. Pentru ca nu a vrut ANI. Acum sunt un om integru printr-o hotarare definitiva și irevocabila data de o instanța de judecata.…

- Fostul senator PNL Sorin Roșca Stanescu a caștigat definitiv procesul cu ANI, cea care il declarase incompatibil. "Dupa aproape cinci ani de lupta cu Agenția Naționala de Integritate in instanțele de judecata, am caștigat. Timp de cinci ani nu am fost un om integru. Pentru ca nu a vrut ANI.…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi va…

- Jurnalistul Victor Ciutacu, realizator la Romania TV, a dat in judecata Parchetul General si pe procurorul Augustin Lazar. Prin intermediul avocatei Ingrid Mocanu, Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a opinat luni ca tema revocarii procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, nu va fi abordata la Comitetul Executiv National al partidului, in conditiile in care pozitia oficiala este ca partidul nu se implica "sub nicio forma". …