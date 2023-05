Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului General au dispus clasarea dosarelor in care Laura Codruta Kovesi, fost procuror general al PICCJ si in prezent sef al Parchetului European, era acuzata de mai multe fapte penale in legatura cu aducerea in tara a lui Nicolae Popa.…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a celor doi șefi de parchete pentru care ministrul Justiției a inaintat propunerile, dupa acordarea avizelor favorabile de catre CSM. Decret pentru numirea domnului Alex-Florin Florenta in funcția de procuror general al Parchetului de pe langa…

- Directorul general al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a afirmat, luni, ca accidentul feroviar de la Galati, de la sfarsitul saptamanii trecute, nu are nicio legatura cu cel de la Rosiori, precizand ca acolo a fost vorba de eroare umana. El a precizat ca, in ultimii 30 de ani, CFR Calatori a avut buget…

- Parchetul Uniunii Europene și DNA cerceteaza contractul de achiziție incheiat de Poliția Romana cu firma Automobile Bavaria, pentru cumpararea a 600 de mașini BMW, transmite Europa Libera. Poliția transmite, de asemenea, intr-un punct de vedere pentru Europa Libera, ca nu au fost inca recepționate mașinile.…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a fost achitat, luni, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, conform deciziei de luni a Tribunalului Bucuresti, care nu este definitiva. Tribunalul București a decis achitarea lui Gabriel Oprea pentru ca „fapta…

- Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, avea, la finele anului trecut, peste o mie de investigații active, in care prejudiciile se ridica la peste 4 miliarde de euro, conform bilanțului pe anul 2022, publicat de instituție. Cele mai multe anchete sunt concentrate asupra…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a anunțat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Vladimir Putin și acoliții sai au declarat in nenumarate randuri ca aderarea Ucrainei la NATO este linia roșie pe care Kremlinul nu o va accepta. Stoltenberg a facut anunțul in cadrul unei vizite…

- Se schimba conducerea Parchetelor. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, i-a propus, luni, pe procurorul Alex Florin Florența pentru postul de procuror general al Romaniei in locul Gabrielei Scutea și pe procurorul Marius Voineag pentru postul de procuror -șef al DNA in locul lui Crin Bologa. Potrivit…