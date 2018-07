Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar "a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii în vigoare", adaugând: "la fiecare dintre noi vine o vreme a

- "Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte sa fie procuror general si eu ministru al Justitiei. E adevarat ca in epoca aceea colaboram pe linie academica, astazi sau de cand este procuror general si eu ministru colaboram institutional, in cadrul autoritatii judiciare. Colaboram institutional.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar "a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare", adaugand: "la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii". "Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte sa fie procuror…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, lasa sa se inteleaga ca procurorul general, Augustin Lazar, urmeaza sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruta Kovesi. Toader a dezvaluit ca i-a cerut lui Lazar sa nu desemneze un procuror sef interimar la DNA fara sa-l consulte,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca procurorul general Augustin Lazar l-a consultat inainte de a o numi pe Anca Jurma in functia de procuror sef interimar al DNA. Toader a fost intrebat luni de jurnalisti, inainte de a intra in sediul MJ, ce parere are despre intalnirea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, duminica, de Ziua Justitiei, un mesaj, precizand ca justitia este un serviciu de interes public si trebuie sa fie in slujba cetateanului. Procurorul general Augustin Lazar a sustinut ca ceasta zi trebuie sa fie un prilej de analiza a parcursului sistemului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus la Sectia de procurori a CSM ca il invita pe procurorul general, Augustin Lazar, la Brasov, pentru a afla de ce procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria din acel oras cer suspendarea unei decizii a Curtii Constitutionale.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a aratat miercuri deranjat de faptul ca procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, nu l-a anunțat ca ii va prelungi mandatul lui Daniel Horodniceanu la șefia DIICOT pentru inca sase luni. „Explicația este una de natura funcționala. Evident ca am…