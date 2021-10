Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut de poliție și va fi cercetat intr-un dosar de corupție ș abuz in serviciu, transmite Radio Chișinau. El a fost arestat...

- Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta a fost escortat la domiciliu unde ar urma sa aiba loc percheziții, iar ulterior ar urma sa fie transferat in izolatorul de detenție preventiva, informeaza deschide.md. Stoianoglo a declarat jurnaliștilor…

- Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut cu marți dupa-masa chiar in cladirea Procuraturii Generale, scrie Deschide.md, care precizeaza ca Procuratura Anticorupția a inceput urmarirea penala impotriva lui. Procurorul general a fost reținut pentru 72 de ore.

- Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, si presedintele Maia Sandu au avut joi un schimb de replici dure, cu acuzatii reciproce, pe tema activitatii de urmarire penala. Alexandr Stoianoglo a acuzat-o pe Maia Sandu de ingerinta si de incercarea de a politiza organele procuraturii.…

- Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc ar putea fi dați in urmarire internaționala in cazul in care nu se vor prezenta la Procuratura, a anunțat șeful instituției, Alexandr Stoianoglo. Totodata, acesta a declarat ca in dosarul lui Vlad Plahotniuc ar fi fost facute progrese, fara a specifica,…

- Dosarul impotriva deputatelor Partidului „ȘOR”, Marina Tauber și Reghina Apostolova, au fost pornite ilegal. Cele doua au fost puse sub invinuire tot cu incalcarea legii și nu au nicio implicare in frauda bancara. Declarația a fost facuta de procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo…

- Ultimele informații pe care le-au obținut procurorii moldoveni, prin canale oficiale și neoficiale, este ca fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, se afla la Istanbul, Turcia. Asta a dat de ințeles procurorul general, Alexandr Stoianoglo, la ediția de marți, 20 iulie curent, a emisiunii „Puterea A Patra”…

- Potrivit surselor Realitatea PLUS, Ionița de la Clejani este vizat de un dosar penal, dupa ce polițiștii s-au sesizat pentru infracțiunea de amenințare.Toate acestea s-au intamplat dupa ce Fulgy a amenințat și a lovit un jurnalist și i-a furat telefonul acestuia. In secția de poliție, Ionița de la Clejani…