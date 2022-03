Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, ar putea ramane in acest post si dupa ce-i expira cel de-al doilea mandat la 1 octombrie, situatie in care nu ar mai putea deveni guvernator al Bancii Centrale a Norvegiei, post pentru care a fost deja anuntat ca-l va ocupa ulterior, potrivit Agerpres.…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a disparut brusc din spatiul public, jurnalisti de la publicatiile ruse independente online Mediazona si Aghentstvo, care transmit prin Telegram, afirmand ca acesta nu a mai aparut in public de 12 zile, relateaza miercuri agentia de presa ucraineana Unian,…

- ”Acesta nu este un razboi, este un genocid”, acuza procurorul general ucrainean Irina Venediktova, deoarece ”teatrele de razboi au reguli, principii, iar ceea ce vedem noi la Mariupol este o lipsa totala a regulilor”, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Directorul general al Electrica, Corina Popescu, semnaleaza ca pe segmentul de distributie a energiei electrice lucrurile arata in continuare cu minus si ca trebuie regasit echilibru in sector, in momentul de fata acesta fiind pierdut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un judecator al Curtii Supreme care a decis vineri sa blocheze aplicatia Telegram in Brazilia, a acordat sambata 24 de ore acestui sistem de mesagerie online, utilizat pe scara larga de presedintele Jair Bolsonaro, pentru a respecta legea si astfel sa evite blocarea, transmite AFP. Fii la curent…

- A treia runda de discuții dintre Rusia și Ucraina ar putea avea loc pe 7 martie, potrivit Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Ucraina va dovedi in fața unui tribunal corect ca președintele rus Vladimir Putin este "principalul criminal de razboi" al secolului XXI, a declarat duminia procurorul general Iryna Venediktova la televiziunea ucraineana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Federatia Internationala de Biatlon (IBU) a anuntat, sambata, interzicerea imnului si drapelului Rusiei si Belarusului la concursurile de Cupa mondiala, in conformitate cu recomandarile CIO dupa invadarea Ucrainei de catre rusi, relateaza Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…