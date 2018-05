Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Horodniceanu va mai fi procuror-șef al DIICOT inca șase luni. Procurorul general Augustin Lazar a dispus ca Daniel Horodniceanu sa mai conduca DIICOT inca jumatate de an, in condițiile in care mandatul acestuia expira sambata, 19 mai. Din anunțul publicat pe site-ul Ministerului Public reiese…

- Conducerea PSD s-a reunit luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta Biroului Permanent National. La sedinta participa presedintele PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, alti membri ai conducerii…

- Procurorii DNA au dispus clasarea fata de Tiberiu Nitu, la data faptelor procuror general al Romaniei, pentru complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, in dosarul privind accidentul rutier care a determinat decesul politistului Bogdan Gigina. (continua)…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca DNA se opune demersurilor care urmaresc slabirea legislatiei anticoruptie si schimbarea statutului de independenta in cazul magistratilor. (continua) AGERPRES/(AS…

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…