- Procurorul general interimar Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul intocmit de DIICOT in dosarul 'Caracal', iar Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata pentru savarsirea a opt infractiuni, respectiv trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, una dintre fetele care a fost rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a depus la Parchetul General un memoriu, prin care cere infirmarea rechizitoriului procurorilor DIICOT."Astazi am depus la Procurorul General MEMORIUL…

- Mai sunt doar noua zile pana cand mandatul de arestare preventiva al lui Gheorghe Dinca expira! Luni, DIICOT a trimis rechizitoriul spre confirmare procurorului general Bogdan Licu, dar si actele de urmarire penala intocmite. Procurorii criminalisti vor stabili daca dosarul Caracal poate fi trimis in…