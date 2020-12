Procurorul Florin Deac, ales vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii Procurorul Florin Deac a fost ales la 3 decembrie 2020 in functia de vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Florin Deac a primit 13 voturi ''pentru'' si 5 ''impotriva''. Florin Deac s-a nascut la 23 iunie 1972. A urmat cursurile Liceului Industrial nr. 2 - profil Electrotehnica, din municipiul Sighetu Marmatiei, judetul Maramures (1986-1990), absolvit cu diploma de bacalaureat in 1990. Intre 1992-1996 a urmat cursurile Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj Napoca - Facultatea de Drept, fiind licentiat in Stiinte Juridice, potrivit CV-ului de pe site-ul http://ptmaramures.mpublic.ro/anunturi/2016/alegeri%20CSM.pdf… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

