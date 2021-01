Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si-a exprimat joi ''tristetea'' si ''furia'' dupa luarea cu asalt, in ajun, a sediului Congresului din Washington de catre sustinatori ai lui Donald Trump, relateaza Reuters si AFP.

- Persoana care a murit, miercuri, dupa a fost impușcata de poliție in sediul Congresului SUA, la Washington, este Ashli Babbitt, veteran al razboiului din Irak si o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump.

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- Femeia decedata miercuri dupa a fost ranita de glont in sediul Congresului SUA, la Washington, se numea Ashli Babbitt si era o sustinatoare infocata a presedintelui Donald Trump care traia in sudul Californiei, au informat media americane citand familia ei, scrie AFP. Citește și: Mihai Tudose:…

- Președintele american a lansat un apel intr-un mesaj pe Twitter catre protestatarii care au intrat in cladirea Congresului, acolo unde miercuri are loc ședința pentru validarea victoriei lui Joe Biden in alegeri.„Va cer tuturor de la Congres sa ramaneți pașnici. Fara violența. Amintiți-va ca suntem…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com.Doi oficiali din echipa actualului presedinte al SUA…