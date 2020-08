Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul statului New York, Letitia James, a initiat o investigatie pentru a stabili daca presedintele Donald Trump a majorat ilegal si fara fundament valoarea activelor firmelor sale pentru a atrage investitori si a primi credite, conform unor documente judiciare citate de publicatia The Hill,…

- Administrația americana pentru Alimente și Medicamente (FDA) a emis, duminica, o autorizație de utilizare de urgența pentru plasma convalescenta pentru a trata Covid-19, scrie CNN. Motivarea oficiala este ca „beneficiile cunoscute și potențiale ale produsului depașesc riscurile cunoscute și potențiale…

- Robert Trump, fratele mai mic al presedintelui Donald Trump, a murit, sambata, intr-un spital din New York, a anuntat Donald Trump intr-un comunicat. „Cu inima grea va spun ca minunatul meu frate, Robert, a murit in pace in aceasta seara. Nu a fost doar fratele meu, a fost cel mai bun prieten al meu.…

- Muzicianul canadian Neil Young a dat in judecata echipa de campanie a lui Donald Trump pentru ca i-a folosit muzica, fara permisiune, la mitingurile sustinute de presedinte in incercarea de a obtine un al doilea mandat la Casa Alba, relateaza BBC, potrivit news.ro.Young sustine ca presedintele american…

- Unul dintre motivele pentru care prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, si-a intarziat mutarea de la New York la Casa Alba, in 2017, a fost renegocierea acordului prenuptial cu presedintele Donald Trump, se arata intr-o carte despre viata fostului manechin, ce va fi lansata saptamana viitoare.

- Protestele cu violente au continuat și luni seara in SUA la o saptamana dupa moartea lui George Floyd, asfixiat de un ofiter de politie alb. La Washington s-a tras in protestatari cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a-i face loc lui Donald Trump sa mearga la Biserica Președinților, unde…