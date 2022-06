Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, anunta ca este in lucru un proiect de lege prin care sa fie extinse atributiile Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) si prin care sa fie stabilite inclusiv criterii de performanta pentru angajatii sai. Ministrul a precizat ca…

- Tribunalul Brașov a decis ca Inspectoratul Județean de Poliție și Brigada de Combatere a Criminalitații Organizate au incalcat „dreptul la viața privata și dreptul la imagine a minorilor” atunci cand au dat publicitații imagini de la percheziția in locuința lui Andrei Kadas, imagini care aratau ca intervenția…

- Brigada de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) a ramas fara o masina pe care era tehnica de filaj, imediat dupa o astfel de operatiune asupra unei grupari care facea trafic de droguri. Culmea, toata operatiunea a avut loc aproape de sediul IGPR, in Sectorul 2. Echipele de politisti antidrog aveau de…

- Dupa trei ani de la intocmirea raportului privind starea de incompatibilitate, Maria Cotenescu, consilier județean, a epuizat caile de atac impotriva actului Agenției Naționale de Integritate. Rand pe rand, Curtea de Apel Pitești și Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei au respins solicitarea…

- La Instituția Prefectului – județul Iași, am avut o intalnire cu o delegație a Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), condusa de doamna Tatiana Kotlyarenko, consilier pe probleme de anti-trafic. Discuțiile au vizat detectarea și identificarea victimelor traficului…

- Un roman stabilit in Marea Britanie este banuit ca ar fi implicat in atacurile cibernetice declansate de hackerii pro-rusi Killnet asupra mai multor site-uri din Romania. Este vorba de Ioan Feher, care ar fi tradus din limba rusa in limba romana mesajele infractorilor cibernetici si ar fi indicat si…

- La un tribunal din Sofia a inceput, marți, procesul pentru extradarea Elenei Udrea in Romania. Elena Udrea, care se afla in arest preventiv in Bulgaria, a cerut instanței bulgare sa nu accepte cererea de extradare formulata de autoritațile romane. Decizia de astazi a instanței din Sofia nu este definitiva…