Procurorul cu inteligenţă artificială din China, va formula singur acuzaţiile Cercetatorii din China au realizat o premiera mondiala prin dezvoltarea unei tehnologii care poate acuza oamenii de infractiuni, cu ajutorul inteligentei artificiale. In viitor, in sala de judecata, acuzațiile pot veni de la un calculator. Procurorul cu inteligenta artificial va formula singur acuzatiile. „Sistemul poate inlocui intr-o anumita masura procurorii in procesul de luare a […] The post Procurorul cu inteligenta artificiala din China, va formula singur acuzatiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

