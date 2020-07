Stiri pe aceeasi tema

- Decizia va fi luata in sedinta viitoare Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in viitoarea sedinta propunerea de prelungire a delegarii in functia de procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Serviciul…

- Procurorii DIICOT au retinut un cetatean francez, in varsta de 35 de ani, cu resedinta in municipiul Bucuresti, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic intern de droguri de risc in forma continuata, dupa ce ar fi infiintat mai multe culturi de cannabis.Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- Un cetatean albanez, domiciliat in Romania, a fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prin cu 4,5 kg de cocaina si peste 8 kg de heroina, cu o valoare de peste 1 milion de euro.Potrivit unui comunicat al DIICOT, marti, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- In perioada 11.06.2020 ndash; 15.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, Sectia de Combatere a Traficului de Droguri au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 3 inculpati, in cadrul a doua actiuni pentru…

- Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional specializat in trafic de droguri, in urma unei anchete pornite dupa altercatia din toamna anului trecut, in urma careia un barbat a decedat si altul a fost ranit, petrecuta in Piata Constitutiei din Capitala. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat reinvestirea in functia de procuror sef al Serviciului teritorial Constanta din cadrul Directiei de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a procurorului Paul Ardeleanu.Mandatul este valabil pe o…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri o lege care privește inființarea unui 'DNA al padurilor': Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional.Procurorul șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, adjunctii acestuia,…

- Stelian Ion, deputat USR de Constanța Uniunea Salvati Romania cere Guvernului sa desfiinteze „de urgenta” Sectia de Investigare a Infractiunilor in Justitie (SIIJ), in conditiile in care plenul Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa ia in discutie declansarea concursului pentru sefia SIIJ,…