- Doua parchete de pe langa instanțele de judecata din județul Gorj se confrunta cu deficit de personal, in ceea ce privește numarul de procurori: Targu-Jiu și Targu-Carbunești. Cea mai mare problema este la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu, acolo unde din cele 12 posturi…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea va ramane in curand fara doi procurori. In cazul unuia dintre ei, respectiv procurorul Daniela Peicu, cererea de eliberare din functie, prin pensionare, a fost aprobata in sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii din data de 4…

- Plenul CSM a admis, in sedinta de joi, cererile de pensionare pentru trei magistrati din județul Gorj, propunerile fiind trimise catre presedintele Romaniei care va semna decretele de eliberare din functie. Cei trei judecatori sunt: Florentina Doina Savulescu, Ion Stanulescu și Camelia Badescu.…

- Procurorul Jean Uncheselu a inaintat o cerere Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii prin care solicita incetarea activitatii la Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit ordinii de zi a sedintei Sectiei pentru procurori din 12 iunie, se va lua in discutie "Nota…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romanie a propunerii privind eliberarea din functie, prin pensionare, a Georgianei Pulbere, judecator la Curtea de Apel Constanta. Eliberarea din functie va fi valabila incepand cu data de 10 septembrie. Georgiana Pulbere…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 mai a.c., urmatoarele decrete: Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul si dezvoltarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Islamica…

- Primul om in stat a semnat, in cursul zilei de vineri, decretele privind eliberarea din functie a trei procurori. Motivul este acelasi in toate cazurile: magistratii ies la pensie. Este vorba despre Camelia Manuela Stoicescu, procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, Marilena Trasca Staicu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 25 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Craiova a doamnei Doina Lupea ndash; pensionare, la data de 1 mai 2018; Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de…