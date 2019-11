Procurorul care l-a anchetat pe fiul lui Joe Biden ar putea fi demis

Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, fost consilier prezidential pentru Securitate Nationala, a fost convocat pentru audieri în Camera Reprezentanților în cadrul anchetei privind interactiunile presedintelui Donald Trump cu Ucraina pentru investigarea afacerilor familiei lui Joseph Biden, informeaza Mediafax citând…

- Oficialii ucraineni nu vor depune marturie în Congresul Statelor Unite, în ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a informat marți ministrul de Externe din Ucraina, Vadim Pristaiko, potrivit Mediafax, care citeaza Reuters.Acesta a explicat decizia,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca are multa încredere în șeful interimar al Cancelariei prezidențiale a SUA, Mick Mulvaney, dupa ce acesta a declarat ca liderul de la Casa Alba a încercat sa puna presiune pe Kiev în privința anchetarii lui Joe Biden, scrie Mediafax,…

- Decizia inspectorului general al Comunitații, Michael Atkinson, ca plângerea împotriva președintelui american Donald Trump reprezenta o urgența, a fost corecta, a declarat vineri reședintele Comisiei pentru Informații a Senatului SUA, Adam Schiff, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Oficialul american a confirmat miercuri, in cadrul unei declarații facuta in timpul vizitei sale in Italia, ca a asistat la discuția telefonica dintre cei doi șefi de stat, Donald Tump și Volodimir Zelenski. Mike Pompeo justifica conversația telefonica pe fondul politicilor Statelor Unite in Ucraina,…

- Doi oficiali au fost de acord sa depuna marturie în Camera Reprezentanților a Statelor Unite în contextul în care aceasta a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii președintelui Donald Trump, scrie Mediafax, citând Reuters. Fostul…

- Statele Unite vor avea nevoie de acordul Rusiei pentru eventuala publicare a stenogramelor conversatiilor telefonice dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a avertizat luni seara Kremlinul.În conditiile în care Camera Reprezentantilor ar putea…