Stiri pe aceeasi tema

- George Scutaru, fostul consilier pe probleme de securitate al președintelui Klaus Iohannis, și liberalul Dan Motreanu, fost vicepreședinte PNL in legislatura 2012 – 2016, au fost achitați de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) in dosarul “Mita pentru PNL”, instrumentat de DNA. Decizia…

- Aspecte penale ies la iveala dupa desecretizarea și publicarea protocolului de cooperare dintre SRI, Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Pe documentul semnat, in 2 septembrie 2009, apar numele și semnaturile fostului director al SRI, George Maior, fostului procuror general, Laura…

- Serviciul Roman de Informații a publicat, luni, protocolul de cooperare cu Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Procedura de declasificare a protocolului, lansata la finalul lunii mai de directorul SRI, Eduard Hellvig, s-a incheiat, luni, cu publicarea documentului. Potrivit SRI,…

- Elena Udrea a fost condamnata definitiv, miercuri, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie. De asemenea, și Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de inchisoare. Curtea Suprema a menținut astazi pedepsele. Pe 29 martie 2017,…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit luni ca pe data de 20 iunie va pronunta sentinta definitiva in dosarul CET Govora, in care fostul senator Dan Sova a fost condamnat in prima instanta la trei ani inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, anunța…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009. Serviciul Roman de Informații a trimis, in cursul…

- Omul de afaceri Ioan Becali va fi pus in libertate, miercuri, dupa ce judecatorii Tribunalului Ialomita au respins contestatia DNA la prima decizia de liberare conditionata. “In baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.1 lit. b Cod procedura penala, respinge ca nefondata contestatia formulata de Parchetul de…

- Inalta Curte de Casație și Justiție ii obliga pe procurorii DNA sa dea o soluție in dosarul in care fostul șef al serviciului secret al MAI, Rareș Vaduva, este cercetat de doi ani. Judecatorii supremi au dispus, printr-o decizie luata vineri, ca procurorii DNA sa finalizeze dosarul 280/P/2016 in termen…