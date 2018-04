Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul DNA Alexandra Carmen Lancranjan ironizeaza modificarile anuntate de Comisia speciala pentru Legile Justitiei in cazul Codului Penal si al Codului de Procedura Penala. Alexandra Lancranjan arata ca este o problema in cazul propuneriii legislative prin care anchetele sunt clasate…

- "Orice student în primul an la Drept e un geniu prin comparatie cu legiuitorii din Parlament, spune un magistrat dupa ce a analizat modificarile la codurile penale propuse de parlamentarii PSD-ALDE.

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu si a declansat cercetari fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei de la B1 si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca a participat o reuniune unde erau si politicieni, scrie romaniacurata.ro.

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la începutul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca ar fi participat o reuniune unde erau si

- Inspectia Judiciara face verificari pentru a stabili daca exista indicii privind o abatere disciplinara in cazul procurorului care instrumenteaza dosarul Tel Drum, Alexandra Lancranjan,dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar fi participat la o reuniune unde erau prezenti si politicieni.…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, jurnalista Sorina Matei de la B1 si site-ul Lumea Justitiei au acuzat-o ca a participat o reuniune unde erau si politicieni.Lancranjan…

- Victor Ponta a solicitat procuroarei DNA Alexandra Lancranjan, care instrumenteaza dosarul Tel Drum, sa ii comunice in scris calitatea pe care o are in dosar, pentru a demonstra ca nu este denunțator. Documentul prezentat in exclusivitate de STIRIPESURSE.RO ascunde insa o alta posibila „bomba”.„Avand…