- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Cristian Ovidiu Popescu – procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta, abatere disciplinara prevazuta de articolul 99 liera t) teza a II-a din Legea nnumarul 303/2004 republicata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitiei (ICCJ) a respins, luni, contestatia formulata de procurorul Cristian Ovidiu Popescu, anchetatorul acuzat ca nu ar fi dispus patrunderea politistilor in locuinta lui Gheorghe Dinca, impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM prin…

- Inspectia Judiciara (IJ) anunta ca a clasat sesizarea din oficiu vizand activitatea judecatorului Constantin Cristinel Macesanu, de la Judecatoria Caracal, magistrat care a semnat mandatul de perchezitie din noaptea de 25 spre 26 iulie pentru casa lui Gheorghe Dinca. Din detaliile oferite de IJ reies…

- Cristian Ovidiu Popescu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, a fost pus sub acuzare de Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu modul de interventie in cazul Alexandrei Macesanu, au declarat marti…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, s-a prezentat vineri la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a fi audiat ca martor in dosarul aducerii in tara a lui Nicolae Popa,...

- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal a fost audiat, joi, la Sectia speciala pentru magistrati, ca martor in cazul Caracal, la iesire el refuzand sa faca declaratii pentru jurnalistii care il asteptau si fugind de acestia.