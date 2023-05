Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), a ajuns in atenția opiniei publice zilele acestea nu datorita poziției pe care o ocupa din punct de vedere profesional,…

- Inspecția Judiciara s-a sesizat din oficiu in cazul fostului șef DIICOT Daniel Horodniceanu, pentru a se stabili daca exista vreo abatere disciplinara, in cazul dialogului dintre acesta și polițistul care l-a oprit in trafic in județul Iași. „In urma apariției inregistrarii video in care domnul procuror…

- – Adunarea Generala a Judecatorilor, care s-a desfașurat acum o saptamana dupa o pauza de 4 ani, a fost intrerupta pana la 28 aprilie, timp in care magistrații și-au propus sa elaboreze o declarație comuna cu privire la situația din acest sistem. Prin aceasta pauza a fost amanata alegerea membrilor…

- Fostul premier, Ion Chicu, se arata nedumerit de reacția șefei statului la decizia Adunarii Generale a Judecatorilor de a amana numirea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. „De ce, totuși, Maia Sandu a rabufnit și chiar a convocat CSS? Explicația e simpla - gruparea criminala se grabește.…

- Magistratul Laura Subtirelu, fost procuror sef al Sectiei Judiciare a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, eliberata din functie ca urmare a demisiei, in 2018, si continuandu si de atunci activitatea in cadrul parchetului pe o functie de executie, va iesi la pensie. Procurorul a transmis…