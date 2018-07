Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul DNA Alexandra Lancranjan a postat, sambata, un mesaj pe contul sau de Facebook in care comenteaza declaratiile ministrului Justitiei, Todorel Toader referitoare la inscriminarea abuzului in serviciu in Codul Penal din Germania. „Pentru un om care se considera un profesionist al dreptului…

- Schimb de replici intre Alexandra Lancranjan și Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a contrazis Ambasada Germaniei, spunand ca abuzul in serviciu nu este incriminat distinct in Codul Penal din Germania.„Later edit: Cine vrea si poate, lesne intelege ca Art.266 C.pen.german incrimineaza…

- Fostul ministru al Justitiei, Monica Macovei, atac exploziv la actualul ministrul al Justitiei, Tudorel Toader. Macovei s-a dezlantuit pe Facebook dupa ce a aflat ca ministrul Justitiei vrea sa impuna un prag pentru abuzul in serviciu.Citeste si: Klaus Iohannis a semnat - Lege importanta promulgata…

- Mii de dosare instrumentate de DNA ar putea fi inchise, in urma modificarii articolului din Codul Penal, referitor la abuzul in serviciu, facut de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei. Dupa ce modificarile vor intra in vigoare, procurorii conduși de Laura Codruța Kovesi vor putea…

- Comisia pentru Legile justiției a adoptat modificarea articolului 297 din Codul Penal, care reglementeaza infracțiunea de abuz in serviciu. Acesta a trecut in forma propusa de PSD cu 14 voturi pentru, 7 impotriva și o abținere. „Fapta funcționarului public, aflat in exercițiul atribuțiilor de serviciu…

- Alina Gorghiu a declarat, luni, dupa ce PSD a inaintat o propunere referitoare la un prag de 1.900 de lei pentru infractiunea de abuz in serviciu, ca definitia PSD inseamna inchiderea majoritatii dosarelor si ca Liviu Dragnea mai are putin si deschide "sampania pentru amnistie mascata". …

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader propune ca abuzul in serviciu sa fie pedepsit numai in situatia in care functionarul a avut un beneficiu direct, el sau rudele sale cele mai apropiate. Propunerea ministrului Justitiei se refera la impunerea unui prag echivalent cu salariul minim, insa numai daca…