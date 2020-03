Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul parchetelor, in cauzele in care anterior instituirii starii de urgenta prin ordonanta a procurorului a fost disjunsa prelungirea dovezilor inlocuitoare cu drept de circulatie ale permisului de conducere, emise in temeiul art. 111 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195 2002, pentru…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa comunice urmatoarele precizari urgente: La nivelul parchetelor, in cauzele in care anterior instituirii starii de urgența prin ordonanța a procurorului a fost disjunsa prelungirea dovezilor inlocuitoare cu drept de circulație ale permisului de…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede inasprirea sanctiunilor pentru apelarea abuziva a numarului unic de urgenta 112, introducandu-se si sanctiunea alternativa a prestarii unei activitati in folosul comunitatii.Proiectul de lege modifica si completeaza Ordonanta…

- La data de 11 februarie 2020, in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 102 din 11 februarie 2020, partea I, a fost publicata Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Actul normativ…

- Avocatul Poporului, institutie condusa de Renate Weber, a anunțat ca va ataca la Curtea Constitutionala Ordonanta de Urgenta prin care serviciile medicale decontate de stat vor putea fi acordate de spitale si clinici private. Practic spitalele private vor putea accesa fonduri publice. De asemenea, OUG…

- "Pentru ca PNL este intr-un dialog continuu cu președintele Klaus Iohannis, promulgarea de astazi a legii privind alocațiile va fi completata de o Ordonanța de Urgența a Guvernului. Actul normativ va proroga intrarea in vigoare a legii de dublare a alocațiilor pana la prima rectificare bugetara din…

- Ziarul Unirea SCAD AMENZILE de circulație: Ce se intampla cu șoferii amendați in perioada 1-8 ianuarie SCAD AMENZILE de circulație: Ce se intampla cu șoferii amendați in perioada 1-8 ianuarie Incepand de ieri, valoarea punctului de amenda revine la 145 lei, dupa ce Ordonanța de Urgența a Guvernului…

- Ordonanta de Urgenta privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, inclusa pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de luni, a fost adoptata.Guvernul a transmis, luni dupa-amiaza, lista privind proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din…