- Trei prizonieri de razboi rusi acuzati ca au vizat sau ucis civili si un soldat care ar fi ucis un barbat inainte de a-i viola sotia vor fi pe banca acuzatilor in primele procese pentru crime de razboi din conflictul din Ucraina, a dezvaluit procurorul general ucrainean, transmite The Guardian.…

- Ucraina trece la contraofensiva in regiunea Harkov și reușește sa respinga avansul trupelor rusești. De asemenea, a fost taiat o parte din fluxul de gaze rusești catre Europa și se duc lupte intense cu rușii care ocupa Insula Șerpilor.

- Guvernul de la Kiev mai anunta in acest bilant ca a doborat 179 de avioane si 154 de elicoptere si a distrus 873 de tancuri rusesti. Information on Russian invasion Losses of the Russian armed forces in Ukraine, April 24 pic.twitter.com/Ct2Ylthjck — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) April 24, 2022

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut un "raspuns ferm la nivel mondial", dupa atacul cu racheta care a vizat Gara din Kramatorsk. Azi a ajuns in Kiev si premierul britanic Boris Johnson.

- Peste 7.000 de sesizari privind crime de razboi comise de fortele ruse in regiunea Kiev au fost inregistrate la Parchetul general al Ucrainei, ele urmand sa fie anchetate. Cele mai multe victime sunt semnalate la Borodianka, la nord-vest de Kiev, a spus procurorul general ucrainean Irina Venediktova,…

- Maramureșenii s-au inghesuit la eliberarea de pașapoarte in ultimele zile, dupa ce Rusia a invadat Ucraina și a adus un conflict aproape de granița țarii. Site-ul epasapoarte.ro, pentru programari rapide online pentru eliberarea de pașapoarte, funcționeaza cu dificultate in aceste zile. Primele programari…

- Cursul a fost organizat de Dr. David Nott, care a predat asistența medicala in conflict in intreaga lume, și Dr. Henry Marsh, un neurochirurg cu legaturi profunde cu Ucraina, conform BBC.Ceea ce era in mod normal un curs fața in fața de cinci zile a fost inghesuit intr-un apel Zoom de 12 ore, in timpul…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat, in cursul noptii de joi spre vineri, ca cel putin 137 de ucraineni au fost ucisi de la declansarea invaziei rusesti, iar 316 au fost raniti. „Astazi, am pierdut 137 de eroi, cetatenii nostri, militari si civili. Alti 316 ucraineni au fost raniti…