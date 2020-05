Procurorii sicilieni au oprit o rețea de exploatare a muncitorilor. Doi români reținuți Procurorii anti-mafie au solicitat trimiterea in judecata a noua persoane, membri ai rețelei intitulate „Ponos”, dupa o ancheta complexa care a durat mai mult timp. Rețeaua din care faceau parte cei doi romani, Neculai Stan de 62 de ani și Vasile Mihu de 43 de ani era condusa de doua femei de origine slovaca, mama și fiica. Membrii rețelei recrutau oameni nevoiași din state din estul Europei, UE și non UE (Republica Moldova, Ucraina) și ii aducea la munca la fermele agricole din regiunea Agrigento. Potențialii lucratori ajungeau in sudul Italiei cu autobuzul și erau gazduiți contra cost de membrii… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

