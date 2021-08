Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal in cazul malului de pamant surpat peste muncitori in Sectorul 3 Operațiune de salvare pe un șantier din zona Bibliotecii Nationale din București. Politia Capitalei a deschis un dosar penal in rem, în urma surparii unui mal de pamânt, ieri, în capitala, incident…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 si Serviciul Omoruri fac cercetari in cazul accidentului produs luni dupa ce un mal de pamant s-a prabusit peste mai multi muncitori pe un santier din zona Bibliotecii Nationale si care s-a soldat cu doi morti, a informat Politia Capitalei, printr-un comunicat…

- Poliția Capitalei a anunțat, marți, printr-un comunicat, ca se continua cercetarile in cazul celor doi muncitori care au decedat dupa ce un mal de pamant s-a surpat in zona Bibliotecii Naționale din București. Alți patru muncitori au fost raniți in acest accident. „Cercetarile sunt continuate de Parchetul…

- Luni, in jurul orei 16:55, Secția 11 Poliție a fost sesizata ca pe o strada din Sectorul 3, mai mulți muncitori care sapau un sanț au fost surprinși de malul de pamant care s-a surpat peste ei. Potrivit Poliției Capitalei, la fața locului au sosit polițiști ai Secției 11 Poliție care au intreprins…

- Cercetarea in cazul accidentului din Capitala, in care malul unui sant sapat s-a prabusit peste 6 muncitori, a demarat imediat dupa comunicarea evenimentului, masurile dispuse si sanctiunile aplicate urmand sa fie comunicate dupa finalizarea cercetarii care, conform legislatiei in vigoare, ar trebui…

- Președintele Senatului Facultații de Agronomie din București a fost gasit mort, marți dimineața, in biroul sau. Procurorii ancheteaza cazul ca fiind moarte suspecta. Marți dimineața, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca in incinta unitații de invațamant superior, situata in sectorul 1, a fost gasit…

- Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 14.00. Un bebelus a fost gasit mort, in toaleta unei benzinarii din Capitala, iar autoritațile fac cercetari pentru a stabili cauzele și condițiilor in care s-a produs decesul, a informat Direcția Generala de Politie a Municipiului București. O angajata a…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc anunța oficial deschiderea unui dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur. In acest caz se fac cercetari pentru infracțiunile de braconaj și uz de arma. Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare de la Ministerul…