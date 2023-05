Procurorii şi poliţiştii fac peste 300 de percheziţii la grupări infracţionale organizate Procurorii si politistii fac azi peste 300 de perchezitii la grupari infractionale organizate, specializate in trafic de droguri sau de persoane, criminalitate informatica si exploatarea persoanelor vulnerabile. De asemenea, vor fi puse in aplicare 300 de mandate de aducere. Actiunile au scopul de a obtine probe despre activitatile ilegale si de a identifica bunurile susceptibile [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

