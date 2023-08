Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) solicita intr-o adresa catre Ministerul Justitiei ca reducerea cheltuielilor bugetare sa nu se aplice institutiilor din cadrul sistemului judiciar pentru evitarea producerii unor consecinte devastatoare asupra activitatii acestor institutii.…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anunțat luni intr-un comunicat ca primarul comunei Breasta (judetul Dolj), Ion Vizitiu, nu poate justifica suma de 114.000 lei prin veniturile realizate impreuna cu familia, in perioada mandatului precedent (2016 – 2020). ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta…

- Procurorii-sefi ai DNA si DIICOT, procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel din tara si prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale au participat, luni, la Parchetul General la o intalnire pe tema proiectului de lege privind pensiile de serviciu ale magistratilor. Procurorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2022 privind unele masuri pentru ocuparea posturilor aferente functiilor publice vacante si temporar vacante care au atributii in implementarea Planului national de redresare si rezilienta…

- Partidul Social Democrat (PSD) a anunțat ca va depune un proiect de lege care vizeaza desființarea pensiilor speciale acordate parlamentarilor. Social-democrații spun ca, in contrast cu alte partide care doar promit sa elimine aceste privilegii, PSD acționeaza concret și aduce in fața Parlamentului…

- Spitalul Judetean de Urgenta "Fogolyan Kristoff" din Sfantu Gheorghe va implementa un proiect ce vizeaza reducerea infectiilor nosocomiale, finantat din fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), potrivit Agerpres.Potrivit managerului spitalului, Andras Nagy Robert,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat joi o hotarare in care critica proiectul privind pensiile speciale aflat in dezbatere in Parlament si arata ca peste 1.500 de magistrati sunt eligibili pentru pensionare pana la sfarsitul anului 2025, iar o pensionare in masa a acestora va duce la…

- Spitalul Municipal și Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara vor beneficia de o finanțare semnificativa pentru a preveni infecțiile nosocomiale. Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliența, aceste doua unitați medicale vor primi peste 13,6 milioane de euro.