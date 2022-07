Procurorii români caută victime și martori ale invaziei ruse în Ucraina Parchetul General a lansat luni pe site-ul propriu un chestionar prin intermediul caruia procurorii romani incearca sa afle informatii de la martorii sau persoanele civile din zonele de conflict din Ucraina care au avut de suferit in urma invaziei ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

