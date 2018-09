Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de mii de porci au fost sacrificati in acest an, din cauza epidemiei de pesta porcina africana, iar numarul este in continua crestere. Autoritatile au decis sa ia aceasta masura, dupa ce au constatat ca virusul se raspandeste foarte repede, tot mai multe animale fiind afectate. Cum s-a ajuns…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca Phil Hogan, comisarul pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala se va afla in Romania in contextul discutiilor legate de masurile privind pesta porcina. Potrivit programului oficial, comisarul va merge si la Cluj-Napoca, in data de 14 septembrie.

- Nu exista niciun dubiu ca in ultima vreme Calin Popescu Tariceanu se comporta ca un veritabil candidat prezidential. Ca va fi sau nu acceptat si de PSD, ramane de vazut. Deocamdata se crede prezidentiabil si se comporta ca atare. Discursul politic este atat de previzibil incat in momentul in care un…

- Președintele solicita Guvernului adoptarea de urgența a tuturor masurilor necesare prin care sa fie stopata creșterea numarului de focare de pesta porcina africana (PPA) și trage un semnal de alarma serios asupra riscurilor majore generate de raspandirea exploziva a acestui virus. "Domnul…

- Epidemia de pesta porcina care a cuprins Romania ii lasa pe fermierii autohtoni la mana abatoarelor, care le impun sa scada prețurile, amenințand ca in caz contrar apeleaza la importuri. Paradoxal, insa,...

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, intr-un comunicat de presa, ca la inceputul sesiunii parlamentare liberalii vor iniția "constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru a stabili vinovații din guvernarea PSD - ALDE pentru gestionarea dezastruoasa a crizei de pesta porcina".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca la inceputul sesiunii parlamentare de toamna liberalii vor initia constituirea unei comisii parlamentare de ancheta pentru a stabili "vinovatii" din guvernarea PSD - ALDE pentru "gestionarea dezastruoasa" a crizei de pesta porcina. "PNL va initia constituirea…

- Libertatea publica marți o investigație potrivit careia ferma de porci de la Salcia a fiului lui Liviu Dragnea, Valentin Dragnea, a sacrificat, vandut și procesat circa 10.000 de animale, inainte de declanșarea epidemiei de pesta porcina. Cei de la PMP și PNL vorbesc deja despre o posibila comisie parlamentara…