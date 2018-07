Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice au declanșat, joi dimineața, 23 de percheziții in București și Ilfov, la sediul Fondului de Garantare a Creditelor din Bucuresti, precum și la locuințele mai multor angajați banuiți de corupție. Conform unui comunicat al Poliției, activitățile…

