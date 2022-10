Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Craiova este condusa de cinci oameni. Este vorba despre presedintele Constantin Catalin Gosa, vicepresedinta Raluca Georgeta Budiana si presedintii de sectii, trei la numar. Declaratiile acestora de avere arata ca unii dintre judecatori nu au reusit sa puna aproape nimic deoparte, iar cei…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au admis acordurile de recunoastere a vinovatiei incheiate de procurorii DNA cu doi barbati acuzati ca au intermediat spagile primite de un medic de familie pentru a elibera adeverinte false de vaccinare impotriva COVID-19. Cei doi au fost de acord sa primesca cate…

- Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele in cazul medicului chirurg Marinica Gașpar, ridicat luni de polițiști din propriul birou. In data de 26.09.2022, procurori din cadrul Parchetului…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat aparent mecanic auto , suspectat de comiterea infractiunii de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Dosarul a fost trimis spre solutionare Judecatoriei Constanta. Recent,…

- F.T. * Prejudiciul cauzat se ridica la aproape un milion de lei, 40 de persoane au fost audiate Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești efectueaza, in prezent, cercetari intr-un dosar penal ce are ca obiect comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare. Pentru…

- Procurorii nu au identificat si nu au retinut pana acum niciunul dintre autorii alertelor false cu bomba, anunțate la diferite instituții publice. Declaratia a fost facuta de procurorul general interimar.