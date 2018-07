Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori a CSM a decis, luni, suspendarea din functie a procurorilor Lucian Onea si Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti, dupa ce Parchetul General a decis cercetarea acestora sub control judiciar pentru inducere in eroare a organelor judiciare si complicitate la infractiunea de represiune…

- Secția pentru Procurori a CSM a decis, luni, suspendarea din funcție a procurorului Lucian Onea, au declarat surse din sistem pentru STIRIPESURSE.RO. Decizia vine dupa ce Parchetul General l-a pus sub control judiciar, acuzandu-l ca a falsificat probe intr-un dosar penal. Onea are interdicția de…

- Deputatul Andreea Cosma a anunțat ca va depune o plangere penala pe numele lui Lucian Onea, fost șef DNA Ploiești, dupa ce in spațiul public au aparut inregistrari de la audierea parlamentarului și a fratelui sau, Vlad Cosma. Frații Cosma susțin ca dupa dezvaluirile pe care cei doi le-au facut Lucian…

- Mircea Negulescu, zis „Portocala”, fost procuror DNA a venit, luni, la Parchetul General. El a declarat ca a ridicat o copie a dosarului in care este cercetat alaturi de fostul sau sef de la Ploiesti, Lucian Onea, si de Alfred Savu, in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Vlad Cosma care i-a…

- Cercetarea disciplinara a fostului șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a fost suspendata pana la soluționarea dosarului aflat pe rolul Parchetului General, in care acesta este cercetat. Vizați de cercetarea Secției pentru Procurori in materie disciplinara sunt și procurorii Alfred Savu și Mircea Negulescu,…

- Fostul procuror Mircea Negulescu a ajuns in aceasta dimineața la Parchetul General. Acesta a declarat, pentru jurnaliști, ca a fost citat intr-un dosar insa nu a oferit mai multe detalii.Amintim ca astazi, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Noi informații explozive apar in dosarul in care sunt cercetați șeful DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, dupa o reclamație facuta de Vlad Cosma.Conform Romania T, procuroarea Elena Iordache, cea care in 2016 cerea redeschiderea dosarului de luare de mita deschis pe numele președintelui…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, și procurorul Mircea Negulescu, fost la DNA, sunt urmariți penal, anunța surse din Parchetul General. Ei au calitatea de suspect. Este vorba despre dosarul fostului deputat PSD, Vlad Cosma, cel in care se invoca listele de martori. De altfel, Inspectia Judiciara…