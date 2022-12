Procurorii nu vor banii din ”Furtul Secolului”!

Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau, vicepreședintele Curții de Conturi, a intrat, incatușat, in urma cu cateva minute, la sediul Curții de Apel București. Niculae Badalau, fostul ministru al Economiei și actualul vicepreședinte al Curții de Conturi, a fost adus, cu cateva minute in urma, cu catușele la maini, la Curtea…

- Procurorii DNA au descins de cateva zile la Clubul Sportiv Rapid București, finanțat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, fapt pentru care, in prezent, la clubul feroviar este o agitație și o tensiunea fara precedent. Controale dupa controale la Rapid București In data de 8 noiembrie 2022,…

- Un numar de 557 cauze penale aflate in curs de urmarire penala și in fața instanțelor de judecata vor fi afectate ca urmare a deciziei Curții Supreme de marți privind modul de aplicare a hotararilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) in ceea ce privește prescripția, transmite vineri DNA intr-un…

- Primarul din Otopeni Silviu Constantin Gheorghe ;i-a comandat o statuie cu sfantul al carui nume il poarta cu puțin timp inainte de a fi ridicat de procurorii anticorupție. Mai exact, pe 5 septembrie.Edilul a comandat o sculptura cu Sfantul Gheorghe, inalta de 3 metri, din piatra și bronz, pentru care…

- Surse judiciare afirma pentru STIRIPESURSE ca anchetatorii DNA fac percheziții in sediul primariei Otopeni intr-un dosar de mare corupție in care prejudiciul constatat pana la acest moment ar fi de peste 35 de milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, spune ca va plati amenda de 1.500 de lei, primita de la Curtea de Conturi, pe ”persoana fizica”, deși problema aparuta, care a dus la sancțiune, nu ar fi fost produsa de el. Conform edilului, sancțiunea a fost data pentru ca ar fi fost intarziata livrarea de catre…

- ”Ma bucur sa fiu astazi alaturi de dumneavoastra pentru a celebra 30 de ani de la reinfiintarea uneia dintre cele mai importante institutii democratice, Curtea de Conturi a Romaniei. Sunt trei decenii in care democratia romaneasca a evoluat odata cu arhitectura sa institutionala. Si cred ca nu gresesc…