- Un numar de 117 dosare penale au fost intocmite prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal, a informat sambata Grupul de Comunicare Strategica. GCS precizeaza ca Politia a aplicat…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, sambata, ca 117 dosare penale au fost deschise in Romania pentru zadarnicirea combaterii bolilor. De asemenea, 329 de persoane au fost sancționate pentru...

- Nerespectarea masurilor speciale instituite in situatii epidemiologice deosebite atrage raspunderea contraventionala și, dupa caz, chiar raspunderea penala. Instituția Prefectului anunța ca, in perioada 13- 20 martie, au fost aplicate urmatoarele sancțiuni persoanelor aflate in carantina sau izolate…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat ca pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 51 de dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. De asemenea, inspectorii sanitari…

- Procurorii de la mai multe parchete din tara anunta ca au deschis in ultimele zile zeci de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Grupul de Comunicare Strategica anunta anterior ca, pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI au fost intocmite 41 de dosare penale, sub aspectul…

- Trei persoane au fost, astfel, amendate cu cate 20.000 de lei fiecare pentru nerespectarea masurii de izolare la domiciliu.Amenzile au fost date ca urmare a unor controale la domiciliu efectuate de autoritațile din județul Galați la 15 adrese, unde ar fi trebuit sa se gaseasca 27 de persoane, in izolare…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis oficial o situație la zi emisa de Grupul de Comunicare Strategica, cu privire la Coronavirus. Autoritațile se pregatesc intens iar populația este destul de speriata, daca ținem cont de numarul de apeluri la 112. De asemenea, autoritațile au intocmit doua dosare…