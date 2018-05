Procurorii il suspecteaza pe Cristian Pomohaci de evaziune fiscala

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul preot Cristian Pomohaci este cercetat penal pentru evaziune fiscala de catre procurorii Parchetului General care il acuza ca ar fi inchiriat unsprezece imobile si ar fi declarat venituri mai mici decat in realitate. Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la peste 130.000 de lei. Potrivit…

- Acuzatii grave aduse de oamenii legii preotului Cristian Pomohaci, care a fost audiat astazi la Parchetul General.La iesirea din sediul institutiei, preotul nu a declarat nimic. Conform informatiilor Romania Tv, dosarul in care a fost citat Pomohaci vizeaza un prejudiciu de 152.000…

- Procurori Secției de urmarire penala și criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) l-au pus, miercuri, sub acuzare pe parintele Cristian Pomohaci pentru 11 fapte de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit anchetatorilor in perioada ianuarie 2012 – octombrie…

- Fostul preot Cristian Pomohaci a venit, miercuri dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a fi audiat. Acesta este urmarit penal pentru evaziune fiscala, dupa ce nu ar fi declarat peste 150.000 de euro, venituri din cedarea folosintei a 11 bunuri imobile detinute, anunta Parchetul de pe langa…

- Procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus astazi, 23 mai 2018, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de suspectul POMOHACI CRISTIAN DORIN pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in…

- Procurorii DIICOT dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a opt persoane pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si complicitate la infractiunea de evaziune fiscala.

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari, au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordurile de recunoastere…

- Un barbat si sotia sa sunt cercetati de procurorii din Salaj pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 13 milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj, remis luni AGERPRES, cei doi…