- Procurorii germani au impus constructorului auto Volkswagen o amenda in valoare de peste un miliard de euro pentru scandalul manipularii emisiilor poluante. Producătorul auto a anunţat miercuri că va accepta această amendă şi îşi va asuma responsabilitatea pentru…

- Mercedes recheama 774.000 de mașini, dupa ce autoritațile din Germania au descoperit ca producatorul din Stuttgart a trișat la emisiile motoarelor diesel. Mercedes va actualiza softul motoarelor vehiculelor Mercedes Vito, al SUV-urilor GLC si a limuzinei Mercedes Clasa C, a declarat luni Andreas Scheuer,…

- Producatorul de masini sport Porsche AG - o subsidiara a Volkswagen - a anuntat ca primul sau model exclusiv electric se va numit Taycan, iar anul viitor intentioneaza sa lanseze productia de serie a vehiculului care va concura cu Model T de la Tesla, transmit MarketWatch si Reuters Numele,…

- Tribunalul federal din Leipzig a decis ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii. Motivarea deciziei anuntate in luna februarie a fost publicata vineri si le da ocazia si altor municipalitati germane sa interzica masinile alimentate cu motorina…

- Motoarele diesel ar putea disparea de pe piata mult mai devreme decat se estima. Nu mai putin de patru mari producatori auto au anuntat anul acesta ca vor renunta la propulsoarele diesel. Inceputul anului a adus si primul anunt soc in industria auto, Toyota urmand sa scoata din gama…

- Romania primeste o lovitura din partea Uniunii Europene, fiind data in judecata alaturi de Germania, Marea Britanie, Franta, Italia si Ungaria, pentru ca nu ar fi respectat limitele de poluare impuse de structura europeana pe motoarele diesel, potrivit Bloomberg. Astfel, motoarele diesel…

- Procuratura din Germania investigheaza fosti si actuali angajati ai producatorului de automobile sport Porsche, divizie a grupului Volkswagen, intre care si un membru al consiliului de administratie, in cadrul anchetelor legate de manipularea testelor de poluare, relateaza Reuters. Un numar de 10…

- Procuratura din orasul Stuttgart a transmis ca perchezitiile, in landurile Baden-Wuerttemberg si Bavaria, au legatura cu suspiciuni de frauda si publicitate falsa.Ancheta vizeaza un membru al consiliului de administratie al Porsche, un alt membru al conducerii companiei si o a treia persoana…