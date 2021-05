Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au arestat un barbat acuzat de procurarea de componente high-tech din partea Serviciului federal de securitate al Rusiei (FSB) ce ar fi urmat sa fie folosite in cadrul programului rus de dezvoltare de rachete, relateaza vineri Reuters, citand publicatia germana Der Spiegel.…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 9 mai 2021, a unui inculpat, persoana fizica, in sarcina careia s-a retinut comiterea infractiunii de dare de mita.

- Negocierile in format multilateral pe tema relansarii Acordului nuclear iranian vor fi reluate marti, la Viena, in efortul de readucere a Statelor Unite in tratat, anunta Uniunea Europeana. La negocieri participa reprezentantii Uniunii Europene, ai Iranului, Statelor Unite, Chinei, Frantei,…

- Autoritațile slovace au decis expulzarea a trei diplomați ruși, in semn de solidaritate cu Cehia, dupa scandalul diplomatic care a erupt saptamana trecuta și care a pus din nou pe poziții adversative Rusia și țari ale Uniunii Europene. Anunțul a fost facut de prim-ministrul guvernului Slovaciei, Eduard…

- Ofiterul italian arestat marti pentru spionaj in favoarea Rusiei "nu reusea sa faca fata" cheltuielilor zilnice doar din salariul sau, afirma sotia lui intr-un interviu publicat joi de cotidianul Corriere della Sera, informeaza AFP potrivit Agerpres. Salariul sau de "3.000 de euro nu era suficient…

- Mai multi parlamentari germani, printre care si membri ai Bundestagului, camera inferioara a parlamentului german, si alte personalitati politice au facut obiectul unui atac informatic recent pentru care este suspectata Rusia, relateaza vineri mai multe media germane, preluate de Agerpres."Toti membrii…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a criticat, marti, proiectul gazoductului Nord-Stream 2, intre Rusia si Germania, cerand Berlinului sa opreasca lucrarile de constructie, informeaza publicatia Der Spiegel, informeaza Mediafax. Proiectul Nord Stream 2 "intra in contradictie cu interesele…

- Procurorii bulgari au acuzat șase persoane pentru o presupusa furnizare de informații tehnologice și militare secrete catre un diplomat de la ambasada Rusiei in Sofia. Cinci dintre spionii acuzați au fost reținuți, potrivit Bloomberg.Purtatorul de cuvant al procurorului general al Bulgariei, Siyka Mileva,…