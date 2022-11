Procurorii fug, interlopii scapă! Hemoragia de magistrați scapa de sub orice control! Alerta posibilitații creșterii varstei de pensionare sau chiar a ”ajustarii” pragului de 110 la suta facand ravagii la orice nivel de instanța sau Parchet. Și cum ministrul Justiției s-a mulțumit sa dezminta cu jumatate de gura zvonul ”cutremurului financiar”, Catalin Predoiu nu a fost bagat in seama […] The post Procurorii fug, interlopii scapa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

