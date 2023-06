Procurorii DNA, „vizită” la sediul Consiliului Județean Constanța Procurori ai Direcției Naționale Anticoruptie au ajuns, miercuri dimineața, la sediul Consiliului Județean (CJ) Constanța – instituția condusa de catre Mihai Lupu (PNL). Pana la momentul de fața, DNA-ul nu a transmis vreun comunicat cu privire la acțiunea derulata miercuri. Și in ce anume dosar se fac verificari. Unde s-ar fi facut controalele Insa, conform […] The post Procurorii DNA, „vizita” la sediul Consiliului Județean Constanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

