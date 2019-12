Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, Cristian Ispravnic, a fost ridicat de procurorii DNA chiar din sediul PSD Arad. El este adus la audieri la sediul DNA Timisoara, acolo unde va da explicatii in dosarul de coruptie in care este implicata institutia pe care o conduce.…

- Procurorii DNA au descins luni dimineata la mai multe adrese din Arad si Timisoara. Perchezitii sunt la sediile Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara si PSD Arad. Vizati de ancheta sunt si trei parlamentari.

- Procurorii DNA au descins, luni dimineata, la sediul PSD Arad, unde fac perchezitii, intr-un presupus caz de coruptie care l-ar viza si pe seful Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara , Cristian Ispravnic, consilier judetean social-democrat in Arad. Surse din cadrul PSD Arad au declarat,…

- Procurorii DNA au descins luni dimineata la mai multe adrese din Arad si Timisoara. Perchezitii sunt la sediile Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara si PSD Arad. Vizati de ancheta sunt si parlamentari PSD din Arad.

- Procurorii DNA au perchezitionat in aceasta dimineata sediul PSD Arad, dar si Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, condusa de PSD-istul Cristian Ispravnic. De asemenea, in dosar sunt implicati si doi deputati de Arad si unul de Caras-Severin, toti trei din PSD. The post DNA intra…

- Procurorii DNA fac percheziții luni dimineața la sediul PSD Arad, intr-un dosar care ii vizeaza pe parlamentarii aradeni Dorel Caprar și Florin Tripa (PSD), au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Vizat in dosar este și șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Cristian Ilie Ispravnic.…

- Nu mai putin de 15 perchezitii au loc, luni dimineata, in Arad si Timisoara. Procurorii DNA Timisoara au descins la sediul PSD Arad, in locuintele a trei parlamentari, la sediul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara si in casele altor suspecti. Deputatul de Arad Florin Tripa a fost deja…

- Seful Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, Cristian Ispravnic, a declarat, pentru Agerpres, ca blocajul intervenit in urma cu cateva luni in relocarea liniilor de electricitate nu mai permite constructorului sa continue lucrarile la pasaj, pentru ca muncitorii nu mai au front…