S-a aflat ca procurorii de la Direcția Naționala Anticorupție au ajuns, joi dimineața, la Primaria Capitalei. Edilul Nicușor Dan a confirmat ca reprezentanții DNA au venit in biroul sau, fiind șeful de la Primarie, pentru a-i spune ca au de ridicat unele documente. Revenim cu detalii! The post Procurorii DNA au descins la Primaria Capitalei. Nicușor Dan: ”Au ajuns la mine la birou, mi-au spus ca...” first appeared on Ziarul National .